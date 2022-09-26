Дизайнер подсказала способ придумать эффектный интерьер

Дизайнер Лиз Лаври посоветовала выбрать цветовую палитру интерьера перед ремонтом

Перед ремонтом стоит сперва придумать настроение, которое должно царить в каждой комнате, рассказала дизайнер интерьеров Лиз Лаври. На ролик в TikTok, в котором она подсказала простой способ придумать эффектный интерьер, обратило внимание издание The Sun.

По словам Лаври, главное — определиться с цветами, которые будут использоваться при оформлении интерьера. «Если чувствуете, что застряли, и не знаете, с чего начать, сперва выберите цветовую палитру и определите, будете ли вы работать с теплыми или холодными тонами», — сказала она.

Затем, продолжила дизайнер, нужно продумать настроение, которое должен создавать дом, и остановиться на одном стиле: модерн, деревенский, эклектика, шэбби-шик, ар-деко и др.

Определившись со стилем, стоит найти изображения, соответствующие выбранному стилю, и собрать их вместе. Для этого подойдет приложения или сервисы, позволяющие делать тематические коллекции фотографий, например, Pinterest. Наконец, заключила Лаври, покупку предметов для интерьера нужно начинать с самых больших предметов и только потом думать о мелочах.

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