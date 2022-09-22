Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Женщина превратила скучную ванную в дизайнерскую за 420 рублей

Дизайнер нашла дешевый способ украсить ванную и нарисовала на стенах тропики

Кадр: @inkandash

Дешевый способ украсить ванную комнату нашла блогерша и дизайнер с Гавайев Эшли Канеко — она нарисовала на стенах тропики маркером за семь долларов (420 рублей). На то, как женщина превратила скучную ванную в дизайнерскую с помощью маркера, обратило внимание издание The Sun.

По словам Эшли, стены ее ванной комнаты случайно перекрасили в белый цвет, который ей не нравился. «Я хотела чего-то подешевле, что можно было бы купить немедленно. Случайно, прогуливаясь по местному магазину товаров для творчества, я увидела большой акриловый маркер и подумала, что сама разрисую ванную», — вспомнила дизайнер. Она объяснила, что, поскольку она родом с Гавайев, ей всегда нравилось рисовать тропические цветы.

Блогерша решила, что, если получится некрасиво, она просто закрасит результат. «У меня не было шаблона или плана, и я начала рисовать листья, добавила небольшой водопад, немного бамбука — просто растения, которые знаю», — рассказала она. Однако итог работы понравился не только ей — на ее странице в социальных сетях пост о ремонте набрал 4,2 миллиона просмотров и 253 тысячи лайков.

Материалы по теме:
«Хаос должен быть тщательно продуман» 10 главных принципов оформления домашнего интерьера
«Хаос должен быть тщательно продуман»10 главных принципов оформления домашнего интерьера
8 апреля 2017
Его ворсейшество Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
Его ворсейшествоБессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
7 декабря 2017

Эшли Канеко также порекомендовала пользоваться акриловыми маркерами на плоской, не текстурированной, чистой поверхности стены.

Ранее дизайнер Арвин Олано перечислил удешевляющие интерьер в комнате ошибки. Он рассказал, что акцентные стены, красный цвет и беспорядочно подобранные принты удешевляют обстановку спальни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о подготовке документа об отсрочке от частичной мобилизации
В граничащем с Украиной регионе атаковали подстанцию
К Одессе направились американские «Черные ястребы»
Стало известно о скором суде над Навальным
Названы округа Москвы с самым дешевым жильем
Миру предсказали дефицит важнейшего металла
Названы признанные культовыми в 2022 году одежда и обувь
Из Белоруссии запретили вывозить автомобили и смартфоны
Пушилин заявил об обмене Медведчука
Обнаружен новый радиопульсар в двойной системе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.