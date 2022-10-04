В Иране задержали записавшего песню о протестах музыканта

В Иране задержали музыканта Шервина Хаджипура, записавшего песню о протестах в стране

В Иране задержали известного музыканта Шервина Хаджипура, записавшего песню о массовых протестах в стране. Об этом пишет The Guardian.

25-летний Хаджипур выпустил композицию, вдохновившись сообщениями протестующих людей в интернете. Соответствующие цитаты он использовал в тексте новой песни Baraye, что в переводе с фарси означает «для…» или «из-за…». Именно с этого слова пользователи начинали объяснение причины, по которой они выходят на улицы.

За неделю песня стала вирусной в интернете, на разных платформах ее посмотрели десятки миллионов раз. Через несколько дней после выхода композиции Шервина арестовали. Источники, близкие к Хаджипуру, отметили, что его заставили удалить песню из Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Впоследствии она была удалена и на других платформах.

Массовые протесты в Иране были вызваны внезапной смертью девушки Махсы Амини. Сотрудники органов задержали ее 13 сентября, обвинив в неправильном ношении хиджаба. Девушку отвезли в участок «для разъяснительной беседы». Там ей стало плохо, и ее доставили в больницу, где Амини скончалась. Семья погибшей и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса, предположительно, подверглась в участке. Протесты продолжаются в стране несколько недель и с каждым днем набирают обороты. Десятки человек погибли в столкновениях с полицией.

Ранее актриса Анджелина Джоли поддержала иранских женщин.