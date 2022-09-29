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Анджелина Джоли поддержала иранских женщин

Актриса Анджелина Джоли поддержала иранских женщин на фоне протестов в стране

Фото: Alistair Grant - WPA Pool / Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала иранских женщин на фоне протестов в стране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Артистка высказалась о ситуации в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уважение смелым, дерзким и бесстрашным женщинам Ирана. Все, кто десятилетиями выживал и оказывал сопротивление, выходят сегодня на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их перевоспитывали, чтобы их моральные принципы и тело контролировали. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз», — написала Джоли.

16 сентября в Иране умерла 22-летняя Махса Амини. Девушка приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. В свою очередь, начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем.

После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы. По всей стране вспыхнули протесты.

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Марина Погосян
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