Полиция Ирана назвала случайной смерть избитой за «неправильный» хиджаб девушки

Начальник полиции Ирана назвал случайной смерть избитой за «неправильный» хиджаб девушки

Иранские правоохранители опровергли обвинения в избиении Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Об этом сообщает агентство Alarabiya News.

Начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть 22-летней девушки, которая умерла в больнице от многочисленных травм, несчастным случаем. «Против полиции были выдвинуты трусливые обвинения. Мы будем ждать Судного дня, но не можем прекратить работу по обеспечению безопасности», — заявил он.

По словам собеседника издания, со стороны его подчиненных не было допущено ни халатности, «ни даже небольшой оплошности». Рахими подчеркнул, что все домыслы общественности на самом деле являются ложью и оговором. При этом он не раскрыл причину смерти задержанной, сославшись на ожидание официального заключения медиков.

Амини приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая доставила ее в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что девушка впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Через несколько дней она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, у Амини в момент госпитализации шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывает на избиение.