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Иранки массово подстриглись и сожгли хиджабы после убийства полицией девушки

Иранки стали сжигать хиджабы в знак протеста после гибели избитой полицией Махсы Амини

Кадр: видео @AlinejadMasih

В Иране женщины стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы в знак протеста после гибели избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба девушки. Соответствующую информацию в своем Twitter опубликовала иранская журналистка и активистка Масих Алинежад.

Так, Алинежад разместила видео, на кадрах которого иранки избавляются от платков и обрезают пряди. «Иранские женщины выражают свой гнев, остригая волосы и сжигая хиджабы в знак протеста против убийства Махсы Амини полицией. Мы носим хиджабы с семи лет. Если мы не покроем волосы, мы не сможем ходить в школу или устроиться на работу. Нам надоел этот режим гендерного апартеида», — написала она.

Кроме того, журналистка отметила, что власти применили слезоточивый газ и открыли огонь по демонстрантам, вышедшим на улицы после гибели Амини. По ее словам, несколько протестующих получили ранения.

Ранее в сентябре сообщалось, что иранские правоохранители опровергли обвинения в избиении Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть 22-летней девушки, которая умерла в больнице от многочисленных травм, несчастным случаем.

Алина Гостева
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