PlayStation 5 взломали

The Verge: для консоли PlayStation 5 выпустили джейлбрейк

Хакеры выпустили джейлбрейк для актуальной консоли Sony. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам специалистов, занимающиеся улучшением PlayStation энтузиасты разработали джейлбрейк для приставки нового поколения Sony. Надстройка дает доступ к закрытым опциям приставки и позволяет устанавливать на PS5 игры в обход системы. В ходе разработки джейлбрейка специалисты применили эксплойт ядра IPV6, использующий уязвимость Webkit.

Журналисты отметили, что надстройка позволяет переносить на приставку взломанные игры, однако пока запускать их на консоли нельзя. Также после установки джейлбрейка пользователь рискует потерять гарантию на PS и остаться с заблокированным за нарушение правил аккаунтом PSN. Авторы заметили, что актуальный джейлбрейк пока работает только на прошивке 4.03 или ее более ранней версии.

Рассказавший о появлении джейлбрейка известный моддер Ланс Макдональд сообщил в Twitter, что ему удалось перенести на консоль одну из разработанных для PS4 игр. Уточняется, что тайтл был недоступен для обычных пользователей, так как его удалили из PlayStation Network в 2015 году.

В конце сентября хакер Энди Нгуен рассказал о взломе консоли PS5 через ранее исправленную Sony уязвимость. По словам специалиста, он нашел критическую ошибку на PS4, а два года спустя — на PS5.