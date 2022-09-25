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Хакер взломал PlayStation 5 через ранее исправленную уязвимость

Vice: хакеру удалось взломать консоль PlayStataion после выхода защитного патча

Фото: Unsplash

Хакер Энди Нгуен рассказал о взломе консоли PS5 через ранее исправленную Sony уязвимость. Об этом сообщает издание Vice.

По словам специалиста, ему удалось обойти защиту системы и получить полный доступ к ядру PlayStation 5. Нгуен использовал уязвимость в файловой системе exFAT, с помощью которой энтузиасту уже удавалось взламывать защиту и получать доступ к ядру PlayStation 4 в 2020 году.

«Я нашел ошибку на PS4, а два года спустя — на PS5», — отметил хакер. Специалист заметил, что после первого взлома Sony выпустила защитный патч, однако он мог слететь во время перехода с дистрибутива FreeBSD9 на FreeBSD11, поэтому уязвимость сохранилась на приставке нового поколения.

Нгуен сообщил о проблеме Sony, которая уже устранила уязвимость и выпустила очередной защитный патч. За найденную ошибку специалист получил 10 тысяч долларов — он отметил, что японская компания таким же образом премировала его в 2020 году. Журналисты Vice обратились за комментарием к Sony, но не получили оперативного ответа.

В конце сентября энтузиаст под ником CTurt описал неисправимую уязвимость для приставок PlayStation, которая позволяет взламывать консоли. Проникновение в систему стало возможным с помощью эмулятора игр PlayStation 2.

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Андрей Ставицкий
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