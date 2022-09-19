Описана неисправимая уязвимость PlayStation

ArsTechnica: неустранимая уязвимость позволяет взламывать консоли PlayStation

Энтузиаст под ником CTurt описал неисправимую уязвимость для приставок PlayStation. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По словам специалиста, он обнаружил данную проблему год назад и рассказал о ней Sony через программу обнаружения уязвимостей. Однако компания еще не выпустила исправление, в связи с чем хакер обнародовал информацию. Названная им неустранимая уязвимость Mast1c0re позволяет взламывать актуальные консоли PS с помощью эмулятора игр PlayStation 2.

Метод полагается на ошибки в JIT-компиляции, используемые эмулятором для запуска старых игр на приставках PlayStation 4 и 5. В ходе компиляции эмулятор дает право на непрерывную запись PS4-ready кода. В этом случае хакер может написать свой код и внедрить его в систему — приставка примет его и распознает в качестве безопасного.

CTurt также отметил, что процесс проникновения в систему является довольно сложным. Для эксплуатации проблемы нужно использовать уже взломанную копию игры — энтузиасту удалось добиться успеха с помощью Okage Shadow King. По словам специалиста, уязвимость является неустранимой не по причине, что под нее невозможно создать исправляющий патч, а потому, что эмулятор доступен с каждой копией игры отдельно.

В ноябре 2021 года представители хакерской группировки fail0verflow заявили, что смогли взломать Playstation 5. Взлом открыл энтузиастам возможность беспрепятственного сохранения любых игр в память приставки.