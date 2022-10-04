Фанаты заметили деталь на снимке сестры Кардашьян и обеспокоились ее здоровьем

The Sun: фанатов обеспокоило здоровье Хлои Кардашьян из-за зоба на шее и худобы

Фанатов телезвезды Хлои Кардашьян, младшей сестры Ким Кардашьян, обеспокоило ее здоровье после того, как заметили на снимках с Парижской недели моды взволновавшую их деталь — увеличенный зоб на горле звезды. Об этом сообщает The Sun.

38-летняя Кардашьян приехала на Парижскую неделю моды в черном наряде от Balenciaga. В онлайн-обсуждении внимательные фанаты заявили, что у звезды увеличен зоб. Они обратили внимание на худобу Кардашьян и передположили, что у нее могут быть проблемы с щитовидной железой.

«Ее щитовидная железа выглядит распухшей. Ей нужно проверить здоровье, чтобы обезопасить себя», — написал один из фанатов. «Увеличение зоба на шее — показатель гипо- или гипертиреоза», — отметил другой. «Гиперактивность щитовидной железы может объяснить потерю веса», — заключил третий. Еще один пользователь отметил, что увеличение зоба может быть связано со стрессом, проблемами с ментальным здоровьем и другими заболеваниями. Кроме того, причиной проблем с щитовидной железой может быть расстройство пищевого поведения.

Младшая сестра Кардашьян, 26-летняя Кендалл Дженнер заметила, что Хлои похудела. 41-летняя Ким Кардашьян тоже прокомментировала узкую талию сестры. «Ты выглядишь очень худой. Кендалл и Кайли сказали, что беспокоятся за тебя. Я им ответила, что у тебя стресс», — сказала она.

Хлои попыталась подавить усмешку и сказала: «Кендалл сказала это? Модель? Ого». «Я сказала: Нет, ребята. Все в порядке. Вы, конечно, имеете право беспокоиться, но я вам говорю: с ней все в порядке», — подчеркнула Ким.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что человек может умереть, если не будет лечить гипофункцию щитовидной железы. Он назвал признаки потенциально смертельной болезни, среди которых оказались вялость и озноб.