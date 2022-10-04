В ЛНР задержали женщину за передачу данных украинским военным

РИА Новости: в ЛНР задержали женщину, подозреваемую в передаче данных ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали женщину, подозреваемую в передаче данных украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Правоохранительными органами ЛНР задержана жительница поселка Новоайдар Наталья Джус. Она подозревается в пособничестве украинским вооруженным формированиям, в том числе в сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время правоохранители проверяют, связана ли Джус с двумя задержанными ранее корректировщиками.

Ранее стало известно, что в ЛНР задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня Вооруженных сил Украины. В прошлом женщина была сотрудницей Счастьенской администрации.

