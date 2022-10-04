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Лукашенко заявил об активности Польши у границ Белоруссии

Президент Лукашенко: Польша и Литва наращивают военные силы у границ Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша проявляет большую активность на приграничной территории. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши», — уточнил он во время совещания по военной безопасности в Минобороны.

Лукашенко отметил, что Литва «пытается не отставать» и наращивает силы у белорусских границ. По его сведениям, также вблизи границ Белоруссии «не снижается интенсивность разведывательных полетов».

Ранее Лукашенко заявил, что украинские власти устраивают провокации на границе с Белоруссией, там сейчас находятся до 15 тысяч военных. Он также сказал, что Украина «постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» территории Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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