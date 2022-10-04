Лукашенко заявил об активности Польши у границ Белоруссии

Президент Лукашенко: Польша и Литва наращивают военные силы у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша проявляет большую активность на приграничной территории. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши», — уточнил он во время совещания по военной безопасности в Минобороны.

Лукашенко отметил, что Литва «пытается не отставать» и наращивает силы у белорусских границ. По его сведениям, также вблизи границ Белоруссии «не снижается интенсивность разведывательных полетов».

Ранее Лукашенко заявил, что украинские власти устраивают провокации на границе с Белоруссией, там сейчас находятся до 15 тысяч военных. Он также сказал, что Украина «постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» территории Белоруссии.