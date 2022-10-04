Скопинскому маньяку продлили срок ареста

Суд продлил скопинскому маньяку Виктору Мохову срок содержания под стражей до 7 декабря

Скопинский районный суд Рязанской области продлил скопинскому маньяку Виктору Мохову срок содержания под стражей по делу о сокрытии убийства. Об этом говорится на сайте суда.

В августе 2022 года по решению суда Мохов был заключен под домашний арест по 7 октября, но уже 1 сентября меру пресечения заменили на содержание под стражей. Дело в том, что обвиняемый в сокрытии убийства Мохов нарушил условия — пользовался интернетом, общался в сети со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является, и приводил к себе гостей. Мохов подавал апелляционную жалобу, но суд его не поддержал.

«Ходатайство удовлетворили и продлили до 7 декабря 2022 года включительно меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

2 августа в дом к Виктору Мохову пришли пятеро знакомых. Когда они распивали спиртное, между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил 43-летнего Сергея Щукина в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, друг скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею, а Мохов помог ему скрыть тело во дворе заброшенного дома. Труп был обнаружен через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.