СКР возбудил дело в отношении скопинского маньяка за сокрытие преступления

СК возбудил дело в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова за сокрытие преступления

Следователи возбудили уголовное дело в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова, который помог подозреваемому в убийстве в Рязанской области спрятать труп в подвале своего дома. Об этом в среду, 10 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Дело возбуждено по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Мужчина признал свою вину.

По данным канала, 2 августа в дом к Мохову зашли пять знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания.