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Маск назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Илон Маск назвал четыре пункта для урегулирования конфликта на Украине
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Michael Gonzalez / Getty Images

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал четыре пункта, выполнение которых может привести к урегулированию конфликта на Украине. Своим планом предприниматель поделился в Twitter-аккаунте.

По мнению Маска, первым условием достижения мира между Россией и Украиной является повторное проведение референдумов на украинских территориях, вошедших в состав РФ, под наблюдением ООН и выполнение волеизъявления местных граждан. Вторым пунктом предприниматель назвал закрепление статуса Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, "как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", третьим — обеспечение полуострова водоснабжением, а четвертым — закрепление за Украиной нейтрального статуса.

После того как Маск перечислил пункты «мира между Украиной и Россией», он предложил подписчикам проголосовать, согласны ли они с его предложениями. Изначально большинство фолловеров согласились с бизнесменом, однако затем число недовольных мирными переговорами возросло. Позднее Маск написал, что это стало следствием крупной бот-атаки.

«Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война», — отметил американский предприниматель.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что не верит в победу Украины. Бизнесмен указал на превосходство России над Украиной в ресурсах и напомнил, что в настоящее время РФ проводит частичную мобилизацию. «Они проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму», — говорится в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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