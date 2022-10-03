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Маск заявил о превосходстве России и усомнился в победе Украины

Илон Маск усомнился в победе Украины и призвал стороны к миру

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что не верит в победу Украины. Такое мнение он высказал с своем Twitter-аккаунте.

Бизнесмен напомнил, что в настоящее время Россия проводит частичную мобилизацию. «Они проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму», — говорится в сообщении.

Маск также указал на превосходство России в ресурсах над Украиной. В связи с этим он усомнился в победе Киева в полномасштабном конфликте. «Потери с обоих сторон будут опустошительными. Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна», — предрек он.

Предприниматель также призвал стороны к миру ради украинцев. «Если вы заботитесь о людях на Украине, стремитесь к миру», — заключил он.

Ранее Илон Маск выразил мнение, что к миру между Россией и Украиной может привести выполнение четырех пунктов. В частности, он предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в регионах, вошедших в состав России.

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