Снимок ненастоящего кратера от метеорита возле школы вызвал панику в соцсетях

ABC: кратер от падения метеорита на парковке школы напугал пользователей соцсетей

Искусственно созданный кратер от метеорита на школьной парковке, который должен был привлечь внимание к организованному в школе «Дню открытий», получился настолько правдоподобным, что вызвал панику в соцсетях и напугал пользователей. Об этом сообщает ABC.

На странице католической школы Корпус-Кристи, расположенной в пригороде города Хобарт в австралийском штате Тасмания, в соцсетях появились фотографии, на которых был виден огромный дымящийся кратер на парковке и люди в костюмах химзащиты, занятые исследованием огромного булыжника. Место происшествия было оцеплено полицейской лентой. Позже эти фотографии опубликовала на своей странице местная пожарная служба. На одном из снимков был виден грузовик, полицейский автомобиль и улыбающиеся сотрудники правоохранительных органов на месте ненастоящего происшествия.

«Срочные новости! Метеорит упал перед нашей школой. Представители властей уже приехали на место. Пожалуйста, обходите эту местность, пока ведется расследование», — говорилось в подписи к фотографии. Заместитель руководителя школы Бен Морган заявил, что идея инсценировать падение метеорита в качестве утреннего сюрприза для школьников готовилась руководством учебного заведения в течение месяца.

«На собрании мы решили посвятить "День открытий" естественным наукам и математике. Наши сотрудники предложили эту идею. Асфальт перед школой как раз собирались менять, и мы решили воспользоваться этой возможностью», — пояснил он. Мужчина подчеркнул, что не ожидал, что это событие привлечет такое внимание в соцсетях и не думал, что кратер получится таким большим. «Мы думали, что люди быстро поймут, что это шутка, увидев хештег в конце сообщения», — пояснил он.

Хотя в основном пост вызвал положительный отклик в соцсетях, некоторых пользователей он смутил. «Если бы такой огромный метеорит упал на землю, половины Хобарта бы не было», — написал один из них. Другой предположил, что падение столь крупного метеорита было бы слышно во всей округе. Еще один озадаченный пользователь отметил, что такой крупный метеорит оставил бы более длинный след и, возможно, подпрыгнул бы несколько раз, прежде чем остановиться. «Ого! Им повезло, что никто не пострадал. Невероятно», — отметил автор еще одного комментария.

Позже пост на странице пожарной службы обновили, добавив слова: «Он ненастоящий».

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