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Физик извинился за публикацию снимка колбасы под видом фотографии звезды

Физик Этьен Кляйн опубликовал фотографию колбасы под видом космического снимка НАСА

Фото: @Etienne Klein

Французский физик, директор по исследованиям французского Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Этьен Кляйн извинился за публикацию фотографию колбасы чоризо под видом снимка с нового космического телескопа НАСА. Об этом сообщает Daily Mail.

Поводом для извинений стал твит, который опубликовал Кляйн. В нем он утверждал, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал поразительный кадр со звездой Проксима Центавра. Ученый приложил к публикации изображение некоего объекта, напоминающего огненный шар с пылающими выбросами на поверхности.

«Фотография Проксимы Центравра, ближайшей звезды к Солнцу, которая расположена в 4,2 светового года от нас. Она была снята космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Какая детализация! Новый мир открывается нам день ото дня», — подписал фото Кляйн.

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Многие читатели Кляйна узнали на фотографии «звезды» кусок чоризо. «Не могу понять, это розыгрыш или настоящая проксима так похожа на колбасу», — недоумевал один из них. «Фейк. Это кусок чоризо», — написал другой. «Когда такие публикации делает директор по научным исследованиям, он должен с первого твита указывать, что это фейковая информация. Вы же знаете, с какой скоростью распространяются фейки», — подчеркнул еще один автор комментария.

Кляйну пришлось объясняться. «Учитывая некоторые комментарии, я вынужден пояснить, что этот твит, в котором я показал предположительный снимок Проксимы Центавра, был сделан для развлечения», — написал он в Twitter. По его словам, шутка была направлена на то, чтобы поощрить людей мыслить критически и не принимать бездумно на веру сообщения от людей на высоких должностях.

«Я приношу извинения тем, кого шокировал мой розыгрыш», — добавил ученый.

Ранее сообщалось, что житель Турции, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором его уносит ветром на зонтике, заявил о своем намерении участвовать в национальной космической программе. Непродолжительный полет принес Садыку Кочадали популярность и шуточное звание «первого турка, отправившегося в космос».

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Алиса Дмитриева
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