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Популярная карибская страна анонсировала сроки начала приема карт «Мир»

Посольство Кубы в Москве: в республике до конца 2022 года начнут принимать карты «Мир»

Фото: Cliff Welch / Globallookpress.com

Банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать на Кубе до конца 2022 года. Ожидаемые сроки «Известиям» анонсировала пресс-служба кубинского посольства в Москве.

В дипведомстве отметили, что над внедрением системы Гавана работает совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) с конца 2021 года. В настоящее время к завершению близится первый этап, целю которого является установление взаимосвязи платежных систем двух стран.

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«Основное внимание уделялось использованию карт "Мир" в банкоматах острова. Мы видим здесь огромный потенциал, это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и станет преимуществом для тысяч российских гостей, — рассказали в посольстве популярной карибской страны. — Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы».

Также о возможном подключении к системе «Мир» сообщили в Венесуэле. Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров уточнил, что сейчас власти страны рассматривают возможность внедрения системы и анализируют информацию, необходимую для подключения к ней.

Ранее в сентябре стало известно, что туристические организации Турции начали работу над созданием «билетной карты» для российских туристов в качестве альтернативы системе «Мир». Отмечается, что специалисты туротрасли придумали «формулу, похожую на билетную карту», которая не будет нарушать введенные в отношении России западные санкции.

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Валентина Процкова
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