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В Турции придумали альтернативу системе «Мир»

В Турции начали работу над созданием «билетной карты» как альтернативы системе «Мир»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Туристические организации Турции начали работу над созданием «билетной карты» для российских туристов в качестве альтернативы системе «Мир». Об этом в четверг, 29 сентября, пишет газета Sabah.

Отмечается, что специалисты туротрасли придумали «формулу, похожую на билетную карту», которая не будет нарушать введенные в отношении России западные санкции.

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«Туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту. Эту карту можно использовать в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях, — поясняет издание. — Деньги, которые российские туристы тратят по "билетным картам", туроператоры будут отправлять в рестораны, торговые и развлекательные заведения».

В сентябре на турецком курорте Анталья прошли протесты из-за отключения банками платежной системы «Мир». По словам генерального секретаря партии «Родина» Догу Перинчека, отключение платежной системы «Мир» — это «динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику».

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять для снятия препятствий в отношении российских туристов, использующих карту «Мир».

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Валентина Процкова
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