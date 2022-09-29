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В Турции прошли протесты из-за отключения платежной системы «Мир»

Партия «Родина» провела протесты на юге Турции из-за отключения платежной системы «Мир»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Партия «Родина» провела протесты в городе Анталья на юге Турции из-за отключения в банках страны платежной системы «Мир». Об этом сообщает издание Aydınlık.

Представители партии посчитали, что турецкое правительство пошло на такой шаг под давлением США. Кроме того, генсек «Родины» Догу Перинчек заявил, что отключение платежной системы «МИР» — это «динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику».

«Санкции против России — это санкции против Турции. Никто не может себе этого позволить», — заключил партийный лидер.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир».

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Николай Чигасов
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