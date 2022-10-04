Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ артиллерией ВДВ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники ВСУ артиллерией ВДВ

Минобороны показало кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате удара артиллерии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На записи видно, как российская артиллерия атакует позиции ВСУ, которые предварительно были обнаружены с помощью квадрокоптеров.

Как сообщили в Минобороны, в результате удара были уничтожены пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 бронемашины, 11 автомобилей, а также большое количество бойцов ВСУ.