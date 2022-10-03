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Минобороны показало пуск ракет Р-500 по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры пуска ракет Р-500 из комплексов «Искандер-М» по объектам ВСУ

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видны пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Кадры публикует РИА Новости.

Там уточнили, что на кадрах показан выход «Искандера-М» на позицию для стрельбы и подготовка к ней. Оперативно-тактические установки производят пуск ракет Р-500.

По словам начальника пусковой установки, одна из особенностей этих крылатых ракет состоит в том, что ее траектория захода на цель непредсказуема.

Анастасия Шейкина
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