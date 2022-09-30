Минобороны показало удары подразделений ВДВ по позициям Украины

Минобороны опубликовало кадры ударов подразделений ВДВ по позициям ВСУ

Минобороны России поделилось видеозаписью, на которой показаны удары подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует RT в Telegram-канале.

Российские военные уничтожили технику на позиции Вооруженных сил Украины. Подразделения ВДВ массированным огнем ликвидировали два танка и живую силу ВСУ.

Ранее оборонное ведомство показало уничтожения позиций ВСУ в лесополосе подразделениями ВДВ. Тогда беспилотники обнаружили позиции Украины с личным составом и техникой — артиллерия войск ударила по ним после получения точных координат целей.

Минобороны также публиковало кадры боевой работы подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных.