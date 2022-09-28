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Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ в лесополосе подразделениями ВДВ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в лесополосе подразделениями ВДВ

Минобороны России показало уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ). Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

Беспилотники ВДВ обнаружили позиции ВСУ с личным составом и техником — артиллерия войск ударила по ним после получения точных координат целей. Помимо этого, по украинским позициям также были сброшены гранаты с беспилотников.

Анастасия Шейкина
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