Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ в лесополосе подразделениями ВДВ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в лесополосе подразделениями ВДВ

Минобороны России показало уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ). Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

Беспилотники ВДВ обнаружили позиции ВСУ с личным составом и техником — артиллерия войск ударила по ним после получения точных координат целей. Помимо этого, по украинским позициям также были сброшены гранаты с беспилотников.