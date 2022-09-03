Минобороны показало кадры остановки нападения украинских военных бойцами ВДВ

Минобороны показало кадры боевой работы ВДВ, отразивших нападение украинских военных

Министерство обороны показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск России, которые отразили нападение украинских военных в ходе спецоперации, передает ТАСС.

«Услышали звук техники, подняли "птичку". Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы, их там накрыли по полной. Два часа они продержались», — рассказал военнослужащий ВДВ с позывным «Тихий».

Он отметил, что российские бойцы дали противнику время, чтобы забрать раненых, удостоверились, что их эвакуировали, в этот момент никто не открывал по ним огонь.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Благодаря поддержке с воздуха и скоординированной работе десантников прорыв Вооруженных сил Украины был сорван.

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

