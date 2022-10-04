Правительство поддержит мобилизованных бизнесменов

«Ведомости»: правительство разработает меры для поддержки мобилизованных бизнесменов

Правительство разрабатывает меры для поддержки малого и среднего бизнеса в ходе частичной мобилизации. Министерства уже получили соответствующие поручения на совещании у первого зампреда правительства Андрея Белоусова 28 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол мероприятия.

Так, Минобороны работает над возможностью сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, ведомство должно предложить соответствующие поправки в закон. По текущему законодательству военнослужащим запрещено вести предпринимательскую деятельность лично или через доверенных лиц.

Кроме того, Минобороны поручили регламентировать предоставление отсрочки в 14 дней для призванных бизнесменов при призыве — с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат. В правительстве считают, что такое решение позволит «завершить все необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью».

Минюст и Минэк, в свою очередь, рассматривают варианты упрощения процедуры оформления доверенности и передачи дел, «а также процедур, связанных со сменой директора». Минтруду и Минэку поручили предусмотреть особый порядок увольнения работников компаний при мобилизации руководителя, подпись которого требуется на документах. Кроме того, для них будет предусмотрена финансовая поддержка.

«Первый блок мер для урегулирования сложностей, возникающих у малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией, отработан и проходит финальную стадию согласования. Все будет запущено на этой неделе», — рассказал газете представитель Белоусова.

Кроме того, планируется создать изменения и расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд для защиты бизнесменов — этим займется Минфин совместно с Минэком. К примеру, мобилизованных предпринимателей и их организации могут запретить включать в реестр недобросовестных поставщиков, а покупателей обяжут возвращать им аванс. Минфин и Росимущество продумают варианты расторжения или приостановки договоров аренды для мобилизованных предпринимателей без последующий санкций.

Призванным бизнесменам также обеспечат возможность заморозки фискальных и иных обязательных платежей. При участии ЦБ Минфин проработает варианты заморозки платежей по договорам лизинга, а вместе с ФНС ведомство обеспечит освобождение от налогов для мобилизованных и их семей.

Глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев отметил, что предлагаемые решения будут иметь и негативные последствия. В частности, заморозка лизинговых платежей принесет убытки для арендодателей, так как они платят налоги за свою собственность. По мнению эксперта, для лизингодателей необходимо предусмотреть механизм компенсаций. Кроме того, Буев считает самой эффективной мерой поддержки мобилизованных бизнесменов прямые выплаты их семьям.

В начале сентября стало известно, что несколько российских банков начали выдавать карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по частичной мобилизации, однако на практике с их выдачей начались проблемы. В военкомате у мобилизованных забирают паспорт и вернуть его даже временно для оформления карты гражданину отказываются. По словам источника газеты, военный билет людям на руки тоже часто не выдают, из-за чего граждане оказываются без документов.