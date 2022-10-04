Аналитик посоветовал россиянам перевести валюту в юань

Аналитик Антонов посоветовал перевести доллары и евро в юань в ожидании ослабления рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал перевести доллары и евро в юань. Таким мнением он поделился с агентством «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что в нынешних реалиях у инвесторов есть два пути: диверсифицировать доллары и евро или идти на риски. Западные санкции спровоцировали падение спроса американской валюты у россиян, в связи с чем нужно либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ждать ослабления рубля, после чего продавать с минимальными потерями. «Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают», — предупредил Антонов.

Для нежелающих терпеть убытки остается перевести доллары и евро в китайскую валюту, заявил аналитик. Пара юань/рубль хорошо коррелирует с парами доллар/рубль и евро/рубль. Как отметил Антонов, такой вариант является хорошей альтернативой без комиссии за хранение. Он также порекомендовал продавать доллары из-за возможных рисков прекращения торговли.

«По всем инвестициям высокие риски и полная неопределенность. С начала года доллар подешевел относительно рубля на 22,5 процента, евро — на 36,7 процентов. Как видим, на фоне продолжения умеренного укрепления рубля, российская валюта остается самым надежным инвестиционным инструментом», — резюмировал аналитик.

Ранее России спрогнозировали вынужденную установку искусственного или квазирыночного курса доллара и евро. Сообщалось, что курс валюты падает на основании анонсированных санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).