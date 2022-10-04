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Российский хирург взял 30 тысяч за бесплатную операцию и попал под следствие

В ЯНАО хирург потребовал 30 тысяч от пациента за бесплатную операцию и попал под следствие

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новом Уренгое 48-летний хирург попал под следствие по подозрению в мошенничестве. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По данным ведомства, в дежурную часть обратился 42-летний местный житель и рассказал, что врач потребовал у него 30 тысяч за операцию, которая должна была проводиться бесплатно. После этого полицейские задержали хирурга на рабочем месте и нашли у него в кабинете шесть купюр по пять тысяч рублей, которые изъяли в качестве вещдоков.

В отношении медработника возбудили уголовное дело и отпустили его под подписку о невыезде. Подробности произошедшего устанавливаются.

23 марта сообщалось, что на Ставрополье двух главврачей отправили в СИЗО за получение взяток в размере 5,8 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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