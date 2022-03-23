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Главврачей двух российских больниц арестовали за миллионные взятки от бизнесмена

На Ставрополье двух главврачей отправили в СИЗО за взятки в размере 5,8 миллиона рублей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

На Ставрополье главных врачей Кисловодской городской больницы и Ставропольской городской детской больницы имени Филиппского отправили в СИЗО за получение взяток от бизнесмена. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, с 1 января 2018 года по 30 июня 2021 года директор фирмы «Флорес» передал им 5,8 миллиона рублей за помощь при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. Главврач медучреждения в Кисловодске получил взятку в размере 3,3 миллиона рублей, а его коллега из Ставрополя — более 2,5 миллиона.

Двух главврачей, как и их взяткодателей, арестовали на время следствия. У подозреваемых изъяли пять автомобилей премиум-класса.

1 апреля сообщалось, что в Волгограде врача осудили на девять лет за подмену органов.

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Елизавета Новикова
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