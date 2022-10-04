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Доктор Мясников дал рекомендации при повышенном аппетите

Врач Мясников посоветовал питаться небольшими порциями при повышенном аппетите

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников дал советы тем, у кого повышенный аппетит. О том, как уберечь себя от переедания, доктор рассказал в эфире нового выпуска программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Запись передачи доступна на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что при повышенном аппетите человек ест большое количество пищи и не может остановиться. Это может привести к появлению лишнего веса, а также спровоцировать различные заболевания, например, сахарный диабет, предупредил специалист.

Врач порекомендовал всем, кто постоянно испытывает чувство голода, питаться в течение дня небольшими порциями. Также Мясников подчеркнул, что важно не пропускать завтрак, так как утренний прием пищи запускает работу организма и помогает не переедать в течение дня.

По мнению телеведущего, если в перерывах между приемами пищи возникает чувство голода, то лучше съесть фрукт или овощ, чем что-то сладкое. «Я спасаюсь (...) морковкой. Я все время грызу сырую морковку. Хочу [или] не хочу, у меня раз в полчаса-час морковка, она у меня в машине, в кармане», — признался он.

Ранее Мясников раскрыл главные факторы долголетия. Как сообщил врач, регулярная физическая активность и ограничения калорий в рационе могут продлить жизнь. Также он заявил, что сексуальная активность замедляет старение.

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Олег Давыдов
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