США отказались наказывать покупателей российской нефти за превышение потолка цен

OFAC: США не будут наказывать покупателей российской нефти за превышение потолка цен

США не будут наказывать вторичными санкциями покупателей российской нефти по цене выше предельной, пишет РБК со ссылкой на директора Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гакки. США также отказались преследовать зарубежных поставщиков услуг (транспортировки, перевалки, страхования и других), которые будут участвовать в таких закупках.

«Мы не собираемся играть в игру "ага, попался!" Мы не будем никого наказывать, кроме случаев преднамеренного обхода санкций или сознательного участия в существенной транзакции [по закупке российской нефти по цене выше предельной]», — заявила Гакки на вебинаре в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Вместе с тем Минфин США ждет, что американские поставщики услуг будут участвовать только в сделках, соответствующих потолку цен.

При этом в предварительном руководстве по применению механизма потолка цен на российскую нефть Минфин США заявил, что иностранным организациям, которые делают «существенные закупки российской нефти по цене выше предельной и намеренно пользуются при этом услугами, связанными с морской перевозкой российской нефти», могут грозить штрафы со стороны OFAC.

По мнению американских юристов, это положение касается только тех покупателей российского топлива, кто своими действиями принуждает поставщиков услуг из США к нарушению санкций. Наказание может грозить, в частности, тем покупателям, которые предоставили американскому страховщику ложные сведения о цене приобретаемой нефти, в результате чего провайдер согласился застраховать перевозку.

США также собираются дать отсрочку покупателям российской нефти, заключившим долгосрочные контракты, чтобы пересмотреть их и привести в соответствие с потолком цен. При этом американские власти ждут, что азиатские покупатели тоже начнут приобретать нефть из России дешевле.

«Успехом [введения механизма предельных цен] будет то, что покупатели в своих юрисдикциях будут использовать эту предельную цену, чтобы выторговывать существенные скидки на российскую нефть. И мы уже видим по сообщениям СМИ, что азиатские клиенты получают существенные скидки от России», — цитирует РБК заявление помощника министра финансов США по противодействию финансированию терроризма Элизабет Розенберг от 9 сентября.

Страны «Большой семерки» пока не согласовали уровень, на котором установят потолок цен, но собираются сделать это в ближайшие недели, сообщили американские чиновники на вебинаре. Механизм вступит в силу 5 декабря. Власти США также сообщили, что будут вводить ценовой потолок в три этапа — один предел будет установлен для сырой нефти и два для менее и более дорогостоящих нефтепродуктов. При этом было отмечено, что, если российская нефть прошла существенную переработку за рубежом, конечный продукт не будет считаться российским по происхождению и действие механизма на него распространяться не будет.