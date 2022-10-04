Россиянин-некрофил вырыл тело умершей женщины для съемок видео в даркнете

Задержанный полицией некрофил собирался снимать видео с умершей женщиной для даркнета

Сотрудники МВД задержали некрофила с вырытым из могилы телом женщины в багажнике

Начало событий в новости Сотрудники МВД задержали некрофила с вырытым из могилы телом женщины в багажнике

Житель Московской области, задержанный полицией с телом умершей женщины, похищенной из могилы, собирался снимать видео для продажи в даркнете. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчине подсказали идею на форуме любителей некрофилии, которые также посоветовали кладбище, где можно вырыть покойника. За некрофильский ролик якобы платят 10 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении задержанного. Известно, что он работает дезинфектором.

Ранее 4 октября сообщалось, что сотрудники МВД задержали в Орехово-Зуевском районе 29-летнего мужчину. В багажнике арендованной им машины находилось тело женщины, которую он выкопал из свежей могилы на кладбище. Мужчина успел надругаться над покойницей.