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Россиянин-некрофил вырыл тело умершей женщины для съемок видео в даркнете
Задержанный полицией некрофил собирался снимать видео с умершей женщиной для даркнета
Начало событий в новости Сотрудники МВД задержали некрофила с вырытым из могилы телом женщины в багажнике
Житель Московской области, задержанный полицией с телом умершей женщины, похищенной из могилы, собирался снимать видео для продажи в даркнете. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Мужчине подсказали идею на форуме любителей некрофилии, которые также посоветовали кладбище, где можно вырыть покойника. За некрофильский ролик якобы платят 10 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении задержанного. Известно, что он работает дезинфектором.
Ранее 4 октября сообщалось, что сотрудники МВД задержали в Орехово-Зуевском районе 29-летнего мужчину. В багажнике арендованной им машины находилось тело женщины, которую он выкопал из свежей могилы на кладбище. Мужчина успел надругаться над покойницей.