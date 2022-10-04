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Сотрудники МВД задержали некрофила с вырытым из могилы телом женщины в багажнике

В Подмосковье полиция задержала некрофила с вырытым из могилы телом женщины в багажнике

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

В Подмосковье сотрудники МВД задержали 29-летнего местного жителя, выкопавшего тело женщины на кладбище. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчину остановили полицейские в Орехово-Зуевском районе. После проверки авто правоохранители обнаружили в багажнике арендованной им машины тело. Россиянин рассказал, что вырыл могилу по совету участников форума некрофилов. Следуя указаниям, он нашел свежую могилу, извлек оттуда тело и положил в машину, чтобы позже совершить с ним половой акт.

В настоящее время в отношении некрофила проводят проверку.

22 сентября сообщалось, что в Москве 45-летний мужчина пять месяцев прятал тело 88-летней сожительницы на балконе.

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Елизавета Новикова
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