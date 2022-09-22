На балконе в московской квартире обнаружили завернутое в ковер тело пенсионерки

В Москве 45-летний мужчина пять месяцев прятал тело 88-летней сожительницы на балконе

На севере Москвы 45-летнего мужчину задержали после обнаружения тела его 88-летней сожительницы. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело женщины, завернутое в ковер и пакет, лежало на балконе около пяти месяцев. Кавалер умершей пенсионерки рассказал, что проживал вместе с женщиной в течение 10 лет, а когда она скончалась, решил спрятать ее тело в квартире.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

21 сентября сообщалось, что тело зарезанного россиянина нашли на проезжей части в Новой Москве.