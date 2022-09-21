Тело зарезанного россиянина нашли на проезжей части в Новой Москве

В Новой Москве найден убитым водитель припаркованного автомобиля, СКР возбудил дело

В Новой Москве убит мужчина — его зарезали на проезжей части дороги рядом с его автомобилем. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, поздно вечером 20 сентября на территории поселения Сосенское было обнаружено тело водителя 2000 года рождения с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.

Отрабатывается версия, что мужчину мог убить пассажир, ехавший с ним в машине, сообщает РЕН ТВ.

14 сентября сообщалось, что в Краснодаре 50-летний россиянин зарезал 49-летнего мужчину на глазах у очевидцев. По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность нападавшего к жене. По словам очевидцев, инициатор конфликта сначала сбил соперника на машине, а затем вышел и начал бить жертву ножом. После этого мужчина помыл орудие в луже и уехал на автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу с множественными ранениями лица и тела, однако он скончался.