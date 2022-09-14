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Россиянин зарезал соперника на улице на глазах у прохожих

В Краснодаре мужчина зарезал соперника на улице, помыл нож в луже и уехал на машине

Кадр: 93.RU

В Краснодаре 50-летний россиянин зарезал 49-летнего мужчину на глазах у очевидцев. По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность нападавшего к жене. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает издание 93.RU.

По сведениям портала, преступление было совершено 13 сентября примерно в 14:30 на Интернациональном бульваре на глазах у прохожих. По словам очевидцев, инициатор конфликта сначала сбил соперника на машине, а затем вышел и начал бить жертву ножом. После этого мужчина помыл орудие в луже и уехал на автомобиле.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными ранениями лица и тела, однако примерно в 15:30 он скончался. После этого полицейские по горячим следам задержали предполагаемого убийцу, у него в машине нашли охотничий нож.

Известно, что мужчины жили в нескольких кварталах друг от друга. Свидетели рассказали, что в момент нападения мужчина несколько раз повторил слово «изнасилование».

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Елизавета Новикова
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