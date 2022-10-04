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Лавров назвал непринципиальным признание референдумов странами Запада

Глава МИД России Лавров назвал непринципиальным признание референдумов странами Запада
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Russian State Duma / Reuters

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москве не принципиально признание странами Запада результатов референдумов о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Министра цитирует РИА Новости.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан поддержали это решение.

Лавров назвал абсолютно непринципиальным признание Западом результатов референдума, но было бы правильнее, если бы все страны мира «осознали новую реальность, которая была неизбежна».

«Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генеральной ассамблеи, которая четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны», — заявил глава МИД.

Ранее Лавров обвинил Украину в призывах убивать русских людей по всему миру. По его словам, украинские официальные лица «не стесняются своей неонацистской сущности».

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Алевтина Запольская
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