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Стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В Великобритании стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр: сериал «Властелин колец: Кольца власти»

В Великобритании стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Уточняется, что съемки будут проходить недалеко от Лондона. Всего в новый сезон войдут восемь серий. В главных ролях выступят Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Максим Болдри, Назанин Бониади, Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарльз Эдвардс, Тристан Гравель, сэр Ленни Генри, Эма Хорват и другие.

Как отмечает издание, во втором сезоне появится новый персонаж — Кирдан, один из старейших и мудрейших эльфов. Актера на эту роль еще не утвердили.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах режиссера Питера Джексона. Первый сезон снимался в Новой Зеландии, съемки второго были перенесены в Великобританию для экономии и удобства.

Ранее сообщалось, что сериал «Властелин колец: Кольца власти» обошел «Дом Дракона» по просмотрам.

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Дениза Мацаева
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