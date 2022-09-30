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Сериал «Властелин колец: Кольца власти» обошел «Дом Дракона» по просмотрам

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» обошел по просмотрам «Дом Дракона»

Кадр: сериал «Кольца власти»

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» обошел по просмотрам приквел «Игры престолов». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на данные компании Nielsen.

Согласно подсчетам, за неделю в период с 29 августа по 4 сентября «Властелин колец» набрал 1,25 миллиарда минут просмотра. За этот же промежуток общее время просмотра «Дома Дракона» составило 781 миллион минут.

Отмечается, что на момент подсчетов у «Властелина колец» вышло две серии, а у приквела «Игры престолов» — три. При этом Nielsen собирал данные только с HBO Max, не учитывая просмотры с канала HBO. По информации HBO, одну серию «Дома Дракона» смотрят в целом 29 миллионов человек.

Мировая премьера «Колец власти» состоялась 1 сентября 2022 года. Первую серию «Дома Дракона» показали на экранах 21 августа.

Ранее поклонники сериала «Дом Дракона» заподозрили одного из героев шоу — принца Деймона Таргариена — в бисексуальности.

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Дениза Мацаева
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