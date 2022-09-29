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Поклонники заподозрили одного из персонажей «Дома Дракона» в бисексуальности

Collider: фанаты сериала «Дом Дракона» заподозрили Деймона Таргариена в бисексуальности

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Поклонники сериала «Дом Дракона» заподозрили одного из героев шоу — принца Деймона Таргариена — в бисексуальности. Об этом пишет Collider.

В приквеле к «Игре престолов» роль Деймона исполняет британский актер Мэтт Смит. Выводы о сексуальной ориентации персонажа были сделаны после просмотра удаленной сцены шоу. В ней фанаты обратили внимание на поцелуй Деймона с мужчиной-слугой. Сам эпизод был показан в короткометражном фильме HBO, рассказывающем о возвращении съемочной группы «Игры престолов» в Испанию.

Поклонники и ранее подозревали героя в бисексуальности. Так, один из пользователей Twitter отмечал, как пристально принц смотрит своему слуге в глаза. В следующем кадре Деймон подходит к нему ближе и что-то шепчет на ухо.

Ранее звезда «Дома Дракона» Милли Олкок оценила постельные сцены со своим участием.

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Дениза Мацаева
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