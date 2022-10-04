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Среда обитания

Плату за вывоз мусора в России захотели рассчитывать по-новому

Минприроды и РЭО предложили изменить систему оценки объема мусора

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили пересмотреть систему расчета платы за вывоз мусора и по-новому оценивать объем отходов. Об этом сообщают «Известия».

На данный момент регионы самостоятельно устанавливают нормативы. В итоге в некоторых частях страны показатели оказываются завышены. При этом для одной и той же сети магазинов, но в разных регионах, нормативы могут отличаться более чем в 10 раз. Для решения проблемы власти предложили проводить замеры с видео- или фотосопровождением и весовым контролем. Для оценки объемов мусора также захотели делать сравнительный анализ данных по новым формулам и вводным.

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В комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предложили решить проблему неточных нормативов в домах, жильцы которых практикуют раздельный сбор мусора. Отходы захотели взвешивать на площадке около дома и оплачивать по факту. По словам властей, в таком случае платеж за вывоз мусора может снизиться в два-шесть раз.

В июле 2022 года правительство поручило РЭО вместе с Ростуризмом проработать вопрос, чтобы часть курортного сбора отправлять компаниям на возмещение затрат по вывозу мусора. Ведомства обязали доложить правительству о результатах до 1 августа 2022 года.

Нина Ташевская
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