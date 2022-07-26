Часть курортного сбора в России отправят на вывоз мусора

РЭО поручили проработать отправление части курортного сбора на вывоз мусора

Правительство поручило Российскому экологическому оператору (РЭО) проработать вопрос, чтобы часть курортного сбора отправлять компаниям на возмещение затрат по вывозу мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

РЭО должен будет проработать вопрос вместе с Ростуризмом. Часть сбора захотели отдавать региональным операторам и другим лицам по всей стране, которые владеют объектами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ведомства обязали доложить правительству о результатах до 1 августа 2022 года.

Перед началом туристического сезона оператор попросил путешественников своевременно вывозить мусор и установить дополнительные баки, чтобы не допустить проблем с утилизацией отходов.

В июне 2022 года РЭО решил вложить дополнительные 884 миллиона рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика. Ведомство собирается выкупить облигационный заем компании «Эколайн-Вторпласт», которая занимается строительством предприятия в подмосковном Егорьевске.