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H&M начал закрывать магазины в России

Шведский бренд одежды и обуви H&M начал постепенно закрывать магазины в России
СюжетHM в России:

Фото: Mike Segar / Reuters

Шведский бренд одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M начал постепенно закрывать свои магазины на территории России. Соответствующую информацию публикует РИА Новости.

На данный момент некоторые точки марки окончательно прекратили свою работу, при этом в остальных еще проводится распродажа оставшегося на складах ретейлера товара. В частности, магазин в московском торговом центре «Каширская плаза», согласно объявлению, окончательно закрыт. В то же время магазин на станции метро «Сходненская» приостановит деятельность 5 октября.

В сентябре H&M опроверг факт поставок новых коллекций в магазины, которые расположены на территории России. Представители ретейлера уточнили, что после распродажи оставшихся запасов H&M окончательно уйдет с российского рынка.

18 июля компания объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.

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Майя Пономаренко
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