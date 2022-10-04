Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации

Шойгу заявил, что мобилизованных задействуют в зоне СВО с опытными подразделениями

Военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будут задействовать в зоне спецоперации на Украине вместе с уже опытными подразделениями. Такой принцип применения новых бойцов раскрыл во вторник, 4 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», — потребовал министр в ходе селекторного совещания.

По его словам, в районы боевых действий мобилизованных будут направлять только после того, как они пройдут подготовку и боевое слаживание. При этом к подготовке бойцов привлекут офицеров с боевым опытом, которые проведут для новобранцев дополнительные занятия. Соответствующий приказ уже отдан командующим войск военных округов и Северным флотом.

Ранее Шойгу также сообщил, что в рамках частичной мобилизации в российские Вооруженные силы уже прибыли более 200 тысяч человек. Всего планировалось призвать 300 тысяч военнослужащих.