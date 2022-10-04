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Минобороны назвало число прибывших в рамках частичной мобилизации россиян

Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября. Такое число назвал министр обороны Сергей Шойгу. Его словам приводит ТАСС.

Он отметил, что соответствующим должностным лицам поручено обеспечить призывников необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на воинские должности. «Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах», — заявил глава российского военного ведомства.

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Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что на портале Госуслуг зафиксировано свыше 70 тысяч запросов на запись в добровольцы в рамках специальной военной операции (СВО).

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил страны и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Евгения Куликова
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