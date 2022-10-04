Названо число захотевших стать добровольцами в спецоперации россиян

Чернышенко заявил, что более 70 тысяч россиян захотели стать добровольцами в рамках СВО

Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы в рамках специальной военной операции (СВО) зафиксировано на портале Госуслуг. Такое число назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующий сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные. «Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему», — отметил вице-премьер.

Также на Госуслугах теперь можно обжаловать решение о мобилизации, если призывник считает его ошибочным.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

Некоторые регионы страны уже отчитались о завершении частичной мобилизации. К ним относятся, в частности, Хакасия и Бурятия.