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ЕС пригрозил Ирану санкциями

Боррель: Евросоюз может ввести санкции против тех, кто провоцирует репрессии в Иране

Фото: Vahid Salemi / AP

Евросоюз может ввести санкции против тех, кто проводит репрессии в Иране. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Боррель отметил, что в числе прочих мер Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении тех, кто якобы «проводит репрессии» в Иране. Также он восхитился мужеством иранцев, выступающих против репрессивной политики властей.

Жозеп Боррель намерен обсудить применение данной меры с главами МИД ЕС на ближайшей встрече 17 октября.

«Мы продолжим рассматривать все меры, которые имеются в нашем распоряжении, в том числе ограничительные меры, чтобы ответить на гибель Махсы Амини и действий сил безопасности в ответ на демонстрации», — сказал глава дипломатии ЕС, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

Массовые протесты в Иране были вызваны внезапной смертью Махсы Амини. Полицейские задержали девушку 13 сентября, обвинив в неправильном ношении хиджаба. Затем Амини доставили в участок «для разъяснительной беседы», во время которой она плохо себя почувствовала. Девушку отвезли в больницу, где она скончалась.

Семья покойной и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса могла подвергаться в участке. Протесты в стране продолжаются уже несколько недель и с каждым днем набирают обороты. В столкновениях с полицией погибли десятки человек.

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Екатерина Подвигина
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