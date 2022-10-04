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Бастрыкин поручил проверить сведения об общении директора Запорожской АЭС с СБУ

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить сведения об общении директора Запорожской АЭС с СБУ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, в СМИ появилась сведения о том, что Мурашов в мессенджерах общался с украинскими спецслужбами и передавал им данные о текущем состоянии дел на предприятии. При этом он понимал, что объекты АЭС велись со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуациях.

После проведения следователями проверки будет принято процессуальное решение.

27 сентября сообщалось, что Бастрыкин поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске.

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Елизавета Новикова
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