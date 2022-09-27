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Бастрыкин поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске

Глава СКР Бастрыкин поручил оценить действия должностных лиц из-за стрельбы в Ижевске

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать оценку действиям должностных лиц после стрельбы в Ижевске. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает СКР.

По словам Бастрыкина, следствию предстоит установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению преступления и дать должную принципиальную правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся.

Глава СКР также отметил необходимость оказания всесторонней поддержки пострадавшим и членам их семей, а также родственникам погибших.

Ранее 27 сентября сообщалось, что устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска с 17 погибшими Артем Казанцев был сторонником запрещенного в России террористического движения «Колумбайн».

Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Он покончил с собой.

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Владимир Седов
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